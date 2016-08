Atlético deve ter o retorno de Pablo contra o Botafogo

(foto: Divulgação/Atlético Paranaense)

Depois da derrota para o Grêmio por 1×0 na última quarta-feira (24) pela Copa do Brasil, o Atlético Paranaense terá mais uma oportunidade dentro de casa para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.

Na próxima segunda-feira (29), contra o Botafogo, o rubro-negro paranaense fecha a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro tentando acabar com a série de três derrotas consecutivas na competição. Para este confronto, o treinador Paulo Autuori poderá contar com o retorno do atacante Pablo, ausente dos últimos três jogos em função de dores na coxa. “Já iniciei os treinamentos com o grupo e estou à disposição para esta partida. A vontade de voltar a jogar e ajudar meus companheiros dentro de campo é enorme”, revelou Pablo.

Ocupando a nona colocação na tabela de classificação com 30 pontos, o Furacão está a apenas sete pontos do G4. Para Pablo, esse é o momento de virar a página e começar a escrever uma nova história. “Estamos passando por um momento de instabilidade, mas vamos mudar esse quadro. Temos um jogo importante contra o Botafogo e contamos com o apoio da nossa torcida para encerrarmos esse jejum de vitórias”, finalizou Pablo, que já anotou cinco gols na temporada.

O confronto contra o Botafogo acontece na próxima segunda-feira (29), às 20 horas, na Arena da Baixada.