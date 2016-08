Challenger Aberto do Paraná de Tênis começa neste sábado

Começa neste sábado (27) e segue até 4 de setembro o Torneio Internacional Challenger de Tênis – Aberto do Paraná, em Curitiba. O evento tem como principal patrocinadora a Copel Telecom, por meio da lei federal de incentivo ao esporte.



O torneio vai acontecer nas quadras de saibro do Graciosa Country Club com premiação de U$ 50 mil e participação de tenistas do Brasil, Argentina, Equador, Cazaquistão, Espanha, República Dominicana, Sérvia e Suécia, valendo pontos para o ranking ATP.



O governador Beto Richa ressaltou que a competição coloca o Paraná no circuito mundial deste esporte. “Sou um admirador, um aficionado e, quando posso, disputo partidas com o mesmo afinco que imprimimos em nossa administração em todas as modalidades esportivas, como superação e desenvolvimento pessoal e coletivo”, disse Richa.



Seis brasileiros estão inscritos na chave principal do torneio: José Pereira, João Souza, Guilherme Clezar, Carlos Eduardo Severino, Daniel Dutra da Silva e Caio Zampiere são os representantes do Brasil na competição.



O secretário de Estado do Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, destacou a importância do evento para essas duas áreas. “Os atletas, dirigentes, técnicos, se utilizarão de hotéis, restaurantes, de tudo o que a capital pode oferecer. A atividade turística gera muitos empregos, distribui renda em 52 áreas econômicas diferentes. Soma-se duas áreas para ajudar no desenvolvimento do Paraná”, afirmou.



Os torneios Challengers são o degrau de acesso de tenistas iniciantes aos grandes campeonatos mundiais. Por meio desses torneios, os tenistas garantem pontuação suficiente para que possam disputar torneios ATP, Masters Series e Grand Slams. O Challenger Aberto do Paraná será disputado apenas no naipe masculino, em simples e duplas.



A entrada para acompanhar as partidas é gratuita e está aberta ao público.



TOP 2016 - O secretário também lembrou que 29 bolsistas do programa Talento Olímpico do Paraná – TOP 2016 são do tênis – 27 atletas e dois técnicos. Entre os atletas está Teliana Pereira, que no final de maio disputou o torneio de Roland Garros enfrentando a número um do mundo, Serena Williams. “Nós já investimos R$ 20 milhões no programa, atingindo este ano 1,6 mil atletas, que somados aos anos anteriores chegam a quase cinco mil atletas e técnicos beneficiados”, disse. O TOP, criado em 2011 pelo governador Beto Richa, atende atletas e técnicos em diversas fases da carreira com bolsas de incentivo, com o patrocínio da Copel.