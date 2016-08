Ciclolazer retorna neste domingo com atividades para toda a família

(foto: Divulgação SMCS)

Após três semanas, o projeto Ciclolazer volta ao Centro Cívico neste domingo (28), com atividades de recreação para toda a família. Também serão retomadas as opções de lazer para pessoas com deficiência, como skate adaptado e outros equipamentos inclusivos.

Maior projeto de recreação da cidade, o Ciclolazer funciona aos domingos, na Praça Nossa Senhora de Salete e ao longo da Avenida Cândido de Abreu, das 8h às 16 horas. Nos últimos três fins de semana, o projeto não foi realizado devido à chuva nos dias 7 e 21, e à comemoração do dia dos pais, no dia 14.

Uma das novidades oferecidas pelo Ciclolazer é o skate adaptado. O projeto, fruto de uma parceria da Prefeitura de Curitiba com a Loja Anjuss, coloca à disposição um aparelho que permite às crianças com deficiência andarem de skate com equilíbrio e segurança, graças ao uso de acessórios de montanhismo e tirolesa.

O Ciclolazer foi criado em 2013 a partir de uma demanda da própria população e de associações de ciclistas. O projeto, que hoje é patrocinado pela Uniandrade, segue um conceito contemporâneo de utilização de área pública - originalmente destinada ao tráfego pesado de veículos - convertida em espaço para ciclismo, lazer, recreação e educação para o trânsito.

Aos domingos, três faixas de rolagem da Avenida Cândido de Abreu e outras vias da região são fechadas ao trânsito, abrindo espaço para prática da atividade física. O circuito une a Feira de Artesanato do Largo da Ordem à Praça Nossa Senhora de Salete, fazendo a interligação com as ciclovias da região norte da cidade.

Na Praça Nossa Senhora Salete são realizadas diversas atividades recreativas para toda a família, como por exemplo jogos de tabuleiro, jogos gigantes, slackline, cama elástica, lego e aulas de patinação e skate. O uso da bicicleta é estimulado com o empréstimo de modelos que podem ser conduzidos em duplas e por portadores de deficiência. As tandem bikes são indicadas para deficientes visuais e as handbikes permitem serem pedaladas com as mãos. Outra opção são os riquixás.

O Ciclolazer é uma ação da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba, que contempla um dos eixos de atuação do Plano Municipal de Políticas de Acessibilidade e de Inclusão - Curitiba + Inclusiva, da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No eixo Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, uma das ações para o biênio 2015-2017 destaca a ampliação da participação das pessoas com deficiência nas ações do programa.