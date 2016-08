Em vídeo, meninos sírios se abraçam após morte de irmão em ataque aéreo

(foto: Reprodução: Youtube)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Meu irmão se foi", grita, em árabe, um menino sírio aos prantos enquanto abraça outro garoto. O vídeo em que eles aparecem foi divulgado nesta quinta-feira (25) pelo grupo Aleppo Media Center, opositor do ditador sírio Bashar al-Assad.

O irmão em questão é uma das 11 crianças mortas após um ataque com barris explosivos lançados por helicópteros do regime de Assad no bairro rebelde de Bab al-Nayrab, no sul de Aleppo. Além das 11 crianças, quatro mulheres morreram, de acordo com a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos.

"Duas mulheres e seis crianças eram da mesma família", afirmou o observatório, baseado no Reino Unido. Ainda segundo o órgão, bombardeios rebeldes em bairros do regime deixaram oito mortos, incluindo duas crianças.

OMRAN

Na semana passada, gerou comoção internacional a imagem do menino sírio Omran Daqneesh, 5, sentado em uma ambulância. Ele também havia sido vítima de um ataque aéreo em Aleppo. O bombardeio ocorreu em um bairro controlado pelos rebeldes opositores de Assad, em meio à guerra civil que consome o país há cinco anos. Seu irmão mais velho, Ali Daqneesh, 10, ferido no mesmo ataque, morreu dias depois, após sofrer uma hemorragia interna.