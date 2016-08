Liberado para casar, William só voltou a ser titular após 2 meses

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A liberação de William para seu casamento custou caro em termos profissionais. Titular até então, o volante esteve ausente no duelo com o CRB, em Maceió, dia 25 de junho, com autorização da diretoria, e só voltou a figurar na equipe principal na última quarta-feira (24), diante do Santos, exatos dois meses depois do matrimônio. Neste período, o jogador chegou a ser escalado entre os 11 contra o Luverdense, dia 16 de julho, mas na ocasião, o técnico Jorginho poupou os titulares e mandou um time reserva por conta da desgastante viagem. Além deste jogo, William entrou no segundo tempo de três partidas. Na derrota por 3 a 1 para o Santos, no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o volante foi substituído na segunda etapa. Após o duelo, Jorginho deixou o claro o descontentamento com o sistema defensivo de um modo geral. "Tivemos falhas de coisas que estamos trabalhando, de atenção e atitude. Tomamos dois gols em erros nossos. O terceiro foi muito bem trabalhado, uma jogada linda. Foi uma jogada muito bem feita. Mas os dois primeiros gols nós demos para eles. Vamos rever para melhorar", declarou o treinador. William tem uma história curiosa. Contratado junto ao Madureira, ele está tendo no Vasco sua primeira oportunidade da carreira em um clube grande. Nos seus primeiros meses no Vasco, ele pegava dois trens para o treino em São Januário, quando saía de Paracambi (RJ), onde morava, até São Cristóvão, bairro da equipe vascaína. O Vasco, no entanto, banca atualmente o aluguel de um apartamento próximo ao estádio ao volante.