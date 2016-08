Inter de Milão sobe oferta e Gabigol deixa o time paulista

SAIBA MAIS Inter de Milão anuncia a contratação de ex-jogador do Coritiba

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabriel deixou o Brasil às pressas e viajou para a Itália para acertar a sua transferência para a Internazionale. O UOL Esporte apurou o motivo que fez o jogador pedir para sair mais cedo da gravação do programa "Altas Horas", da Rede Globo, nesta quinta-feira. O camisa 10 foi avisado que o time de Milão havia subido a proposta de 25 milhões de euros (R$ 89 milhões) para 28 milhões de euros (R$ 100,6 milhões) à vista e, inclusive, queria a sua apresentação com urgência.

Com isso, Gabriel receberá 10 milhões de euros (R$ 36 milhões) em mãos, enquanto o Santos, por contrato, ficará com 18 milhões de euros (R$ 64 milhões). O atleta deve passar por exames médicos e, se aprovado, nem volta mais ao Brasil.

Por conta disso, está descartada a hipótese de o Santos repetir a estratégia do Palmeiras na venda de Gabriel Jesus e pedir para liberar o atleta apenas em janeiro. Através de sua conta no Twitter, o clube italiano já celebrou a chegada do jovem jogador a Milão para negociar sua transferência, além de divulgar vídeo e fotos do atleta sendo recepcionado por torcedores em uma festa no aeroporto, dando indícios de que a contratação está acertada. Porém, ainda não houve nenhum anúncio oficial da transferência pelas partes envolvidas.

O anúncio ocorrerá após a assinatura contratual, que será realizada depois de o camisa 10 ser aprovado nos exames médicos. Gabriel viajou exclusivamente pela Inter de Milão, pois a Juventus foi descartada por causa de valores financeiros. O clube de Turim ofereceu 20 milhões de euros (R$ 72 milhões), 8 milhões de euros a menos (quase R$ 29 milhões).

Neste caso, Gabriel ficaria "só" com 2 milhões de euros (R$ 7 milhões). Já para acertar com a Internazionale, o atleta receberá sozinho 10 milhões de euros (R$ 36 milhões) e salários de 3,5 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) por temporada, pouco mais de R$ 1 milhão por mês. Gabriel já está fora do duelo do Santos na partida do próximo domingo, contra o Figueirense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Vila Belmiro, às 11h (horário de Brasília). O Santos deseja fazer o jogo de despedida para Gabriel em uma partida do Brasileiro, mas a Inter não aprovou a ideia.