Número de mortos após terremoto no centro da Itália sobe para 278

(foto: Lusa)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O terremoto que destruiu na quarta-feira (24) cidades na região central da Itália deixou 278 mortos, segundo um novo balanço divulgado nesta sexta pela Defesa Civil italiana. A maioria, 218, foi encontrada em Amatrice. Na noite de quinta-feira (25), o primeiro-ministro Matteo Renzi decretou estado de emergência nas regiões afetadas e anunciou um pacote de ajuda de 50 milhões de euros. Segundo o governo, aproximadamente 5.000 pessoas foram mobilizadas para as operações após o terremoto. Há cerca de 2.500 desabrigados, além de 388 feridos hospitalizados. Ao menos 470 réplicas já foram registradas desde o terremoto, ocorrido às 3h30 de quarta-feira (22h30 de terça-feira em Brasília). De acordo com o Instituto Geológico da Itália, Accumoli -cidade mais próxima ao epicentro do tremor- afundou 20 centímetros.