A 2ª Vara Criminal de Paranaguá, no litoral do Estado, recebeu nesta quinta-feira (26) denúncia por tentativa de feminicídio contra um homem que agrediu a esposa. A denúncia foi oferecida pela 6ª Promotoria de Justiça da comarca.



Segundo o MP-PR, no dia 31 de julho deste ano, o homem agrediu a mulher na residência do casal, usando um pedaço de madeira, com o qual causou diversos ferimentos na vítima, que chegou a ter o fêmur fraturado, ficando desacordada. O agressor fugiu em seguida, levando um dos filhos do casal. Sua prisão preventiva foi decretada, e ele permanecia foragido até a tarde desta sexta-feira (26).



De acordo com o que apurou o Ministério Público, o homem agiu por “desforra, diante do desejo da mulher de se separar dele”. A tentativa de homicídio é qualificada na denúncia por motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio.