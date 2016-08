PT alega problemas técnicos e não apresenta programa em Fortaleza

ISABEL FILGUEIRAS FORTALEZA, CE (FOLHAPRESS) - Dois dos oito candidatos a prefeito de Fortaleza não apresentaram programa de televisão no horário eleitoral desta tarde de sexta-feira (26). Apesar de ter o terceiro maior tempo de transmissão, a propaganda da candidata do PT, Luizianne Lins, não foi exibida. A assessoria de Luizianne alegou "problemas técnicos" e informou que o programa de um minuto e 24 segundos foi publicado nas redes sociais. No lugar do programa, a tela azul da Justiça Eleitoral informava que aquele era o tempo reservado ao Partidos dos Trabalhadores. A propaganda irá ao ar normalmente à noite. Pela internet, o conteúdo trata do impeachment de Dilma Rousseff e do cenário nacional. "Não posso deixar de me posicionar e conclamar a todos a dizerem não ao golpe em curso", disse. Luizianne é deputada federal e foi prefeita de Fortaleza de 2005 a 2012. A propaganda do candidato do PHS, Tin Gomes, primo dos ex-governadores Cid e Ciro Gomes, também não foi ao ar. "Ainda não sei o que houve. Estou sabendo agora que deu problema", respondeu o candidato. À frente das pesquisas com 27% das intenções de voto, o atual prefeito Roberto Cláudio (PDT), apoiado pelos irmãos Ferreira Gomes, tem o segundo maior tempo de televisão. Na propaganda, ele focou nas obras que entregou nos três anos e meio de mandato. O candidato do PR, Capitão Wagner, segundo nas pesquisas (20%), tem o maior tempo de transmissão graças ao apoio do PSDB e PMDB. Policial e deputado estadual, ele apostou no discurso sobre segurança pública e na importância da família. Os filhos, a mulher e o pai do candidato foram entrevistados para a propaganda. Os únicos candidatos a fazerem críticas foram do PSOL e PSTU. Ronaldo Martins, do PRB, e Heitor Férrer do PSB tiveram menos de um minuto de programa para se apresentar aos eleitores.