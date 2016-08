Petista, candidato de BH pede desculpas pelo 'PT que errou'

JOSÉ MARQUES BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - "Tenho 14 anos de vida pública e não enriqueci. Não estou em nenhum esquema, em nenhuma lista, em nenhum ilícito." Esse foi o modo escolhido pelo candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Reginaldo Lopes, para se apresentar aos eleitores no primeiro programa eleitoral. Na propaganda, o candidato pede desculpas pelo "PT que errou, que participou de um esquema injusto e viciado de financiamento de campanha". Veiculada na tarde desta sexta (26), a peça publicitária inicia com um vídeo que fala sobre "erros" da humanidade. Segundo o locutor, "alguns erros nos marcarão para sempre, mas, como a vida nos ensinou, errar é humano". Nela, não participaram figuras nacionais do partido como o ex-presidente Lula, a presidente afastada, Dilma Rousseff, nem o governador Fernando Pimentel. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Lopes tinha patrimônio de R$ 390 mil quando disputou a eleição em 2010. Esse ano, ele declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 607 mil. Fora o vice-prefeito Délio Malheiros (PSD), que destacou sua aliança com o atual prefeito Marcio Lacerda (PSB), os outros candidatos também evitaram a presença de padrinhos políticos no primeiro dia de propaganda gratuita. É o caso do deputado estadual João Leite (PSDB), que fez a apresentação sem falar do senador tucano Aécio Neves, ou do deputado federal Rodrigo Pacheco (PMDB), que dispensou a participação de outros nomes do partido. O discurso de que o candidato "não é político" ou "faz parte de uma nova política" dominou o horário eleitoral na capital mineira. Alexandre Kalil (PHS), ex-presidente do Atlético-MG, divulgou o slogan "não vote em político, vote em Kalil". Os deputados Luis Tibé (PT do B) e Marcelo Álvaro Antônio (PR) disseram ser contra "a velha política".