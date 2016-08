Para governo, polêmica com Renan impede neutralidade em impeachment

GUSTAVO URIBE, VALDO CRUZ E MARIANA HAUBERT BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo interino de Michel Temer avaliou nesta sexta-feira (26) que o discurso inflamado do presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), contra aliados da presidente afastada, Dilma Rousseff, inviabilizou a possibilidade de ele se manter neutro na votação final do processo de impeachment. Sob pressão do Palácio do Planalto para votar a favor do afastamento da petista, o peemedebista, que até então mantinha postura de neutralidade, protagonizou um bate-boca com a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), considerada uma das maiores defensoras da presidente afastada. A postura foi comemorada por assessores e auxiliares presidenciais, para os quais o presidente do Senado Federal acabou adotando publicamente um dos lados no debate sobre o impeachment, tornando difícil um recuo a partir de agora. Para um aliado do presidente interino, "o magistrado acabou tirando a toga". Na votação da pronúncia do impeachment, o peemedebista manteve-se neutro e vinha dando sinais ao Palácio do Planalto de que repetiria a postura no julgamento final. Um voto do presidente do Senado Federal favoravelmente ao afastamento da petista é considerado importante pelo presidente interino como uma demonstração pública de força política que o legitima a continuar à frente do governo federal. Com esse objetivo, Temer vinha fazendo acenos políticos em direção a Renan, entre eles os convites para a cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro e para a reunião do G-20, na China, no qual o peemedebista acompanhará o presidente interino. Para interlocutores de Temer, o PT desde o primeiro dia decidiu provocar Renan, lembrando que Gleisi questionou já no primeiro dia da fase final do julgamento o jantar realizado na quarta-feira (24) com as presenças do presidente do Senado Federal e do presidente interino. Na avaliação do Palácio do Planalto, o dia de ânimos acirrados na manhã desta sexta-feira (26) também deve levar outros senadores, que vinham prometendo votar com a petista, a mudar de lado. O governo interino vem negociando com pelo menos três senadores aliados da petista para votarem pelo afastamento definitivo dela.