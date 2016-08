Em Porto Alegre, horário eleitoral do PT não mostra nome da sigla nem cita Lula e Dilma

PAULA SPERB PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Com tempo mais curto na televisão, os nove candidatos à Prefeitura de Porto Alegre economizaram os segundos e evitaram fazer ataques, tanto na esfera local como na federal, deixando os programas mais neutros e pouco polêmicos. A candidatura do PT não apareceu com a sigla nem com a tradicional estrela, e não houve menção à presidente afastada, Dilma Rousseff, nem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como envolvimento de suas siglas em diferentes escândalos de corrupção, os candidatos do PT, PMDB e PSDB evitaram dar destaque às legendas. Líder na pesquisa do Ibope, encomendada pelo Grupo RBS e divulgada na última segunda-feira (22), Luciana Genro (PSOL), com 23% da intenção de voto, teve apenas 12 segundos para se apresentar aos eleitores. "Estar em primeiro lugar nas pesquisas aumenta minha responsabilidade com vocês. Em trinta anos de vida pública, tenho as mãos limpas", diz Luciana no vídeo, mostrando as palmas das mãos. O gesto é uma referência ao fato de seu partido não estar envolvido na Operação Lava Jato. Luciana ganhou projeção em 2014, na eleição para presidente, ficando em quarto lugar, com 1,55% dos votos. Segundo colocado na pesquisa, com 18% de intenção de votos, Raul Pont (PT), não fez nenhuma referência à presidente Dilma Rousseff nem ao ex-presidente Lula. A sigla e a estrela do PT também não apareceram, apenas o número 13. Pont já foi prefeito de Porto Alegre (1997-2000) e destacou sua experiência e conhecimento da cidade. "Porto Alegre entristeceu. Todos sofremos com a insegurança nos bairros e no Centro. Está na hora da nossa cidade voltar a ser feliz", diz o candidato no vídeo. O candidato da situação, o vice-prefeito Sebastião Melo (PMDB), apoiado por 14 partidos, teve o maior tempo: três minutos e cinquenta segundos. Melo não relacionou sua imagem com o PMDB nacional, um dos partidos mais envolvido na Lava Jato, ao lado do PP e PT. Melo, que aparece em quarto lugar na pesquisa do Ibope, com 10% da intenção de voto, apresentou sua candidata à vice, Juliana Brizola (PDT). Juliana é neta do político Leonel Brizola. "Estamos passando por um momento de muito descrédito com a política", diz Juliana no vídeo. O primeiro a falar, entretanto, foi o candidato do PSDB, o deputado federal Nelson Marchezan Jr.. O programa do tucano não fez ataques diretos à atual administração municipal, mas destacou pontos a melhorar, como a saúde. Uma das frases de efeito do programa faz referência à pronúncia do seu sobrenome: "Marque a coragem, marque a seriedade". Em pesquisa eleitoral realizada pelo Grupo RBS, divulgada na última segunda-feira (22), Marchezan aparece em terceiro lugar, com 12% da intenção de votos.