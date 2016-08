Curitiba sediará o primeiro carnaval nerd do Brasil

(foto: Divulgação/Assessoria)

Uma nova era para Cultura Pop no Brasil acaba de ser escrita! O Carnaval Nerd é um projeto totalmente inédito, que junta a cultura brasileira do Carnaval com a Cultura Pop/Nerd/Geek/Otaku, em um só projeto. Em parceria com a Fundação Cultural de Curitiba, ProGamers, e o vereador Jonny Stica, através de emenda parlamentar, Curitiba terá, em 2017, seu primeiro "Carnaval Nerd". Os detalhes, como data e local ainda serão anunciados.



“O carnaval nerd é um sonho antigo, não tinha previsão de quando conseguiria tirá-lo da minha gaveta, mas com ajuda dos nossos parceiros, finalmente ele pode ver o céu de Curitiba” diz o organizador de eventos Rogerio Ramos.



Rogerio, que já tem mais de 10 anos de experiência com eventos de Cultura Pop, é o idealizador do evento mais popular do seguimento no Paraná, o Shinobi Spirit. O evento, que está em sua 18ª edição, acontece semestralmente em Curitiba, e abrange todas as vertentes da cultura pop, como HQ, Cosplay, Jogos Onlines, RPG, Fã-clubes e outros. Hoje os eventos são apoiados pela Fundação Cultural de Curitiba, ProGamers, Terabyte, Octopus, Acme Caricaturas, Beto Calegari Corporation, Espaço Torres, RPC e pelo vereador Jonny Stica.



Saiba mais sobre o Carnaval Nerd: www.carnavalnerd.com.br





O evento



O Shinobi Spirit conta com diversas atividades, como desfile cosplay, concurso de karaokê, concurso de kpop, palestras, workshops, RPG, Card Games, Board games, Swordplay, campeonatos de games, entre outras. Além disso, reúne diversos fã-clubes e web celebridades, dubladores, humoristas e show de bandas. Nesta edição o evento tem entre seus convidados as atrações internacionais Jason Faunt (Power Ranger Vermelho) e Blake Foster (Power Ranger Azul), a banda Bonde do Metaleiro, o rapper nerd Keonny, e outros convidados.





Serviço

Shinobi Spirit

Data: 8 e 9 de Outubro

Horário: 11:30h

Local: Paraná Clube

Endereço: Avenida Presidente Kennedy, 2377 - Água Verde - Curitiba – PR

Ingressos evento Shinobi Spirit: https://ticketbrasil.com.br/games-animes/4221-shinobispirit-curitiba-pr/

Site: http://www.sscwb.com.br