Camargo Corrêa troca comando após Lava Jato

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do conselho de administração e principal executivo do grupo Camargo Corrêa, Vitor Hallack, está deixando o cargo após um ciclo de dez anos no posto, conforme comunicado divulgado pela companhia nesta quinta-feira (25). Ainda não foi nomeado um substituto. De acordo com o comunicado, o movimento faz parte de um processo de transição da holding Camargo Corrêa para "um novo modelo de governança corporativa com foco na gestão de portfólio de investimentos com ótica de longo prazo". O grupo já investe em diversos mercados, como engenharia, transporte e têxtil com um portfólio do qual fazem parte nomes como CCR, Intercement e Santista, além da própria construtora Camargo Corrêa. Recentemente, chegou a vender alguns de seus investimentos para ajudar a sair das dificuldades provocadas pela crise econômica e pelos desdobramentos da Operação Lava Jato, que abalaram a construtora, pioneira em admitir participação nos esquemas de cartel e propina na Petrobras e no setor elétrico. No final do ano passado, o grupo anunciou a venda da Alpargatas, que produz os chinelos Havaianas, por R$ 2,67 bilhões à J&F Investimentos. No mês passado, a Camargo Corrêa anunciou que aceitou vender sua participação de 23% na CPFL Energia para a State Grid, em um negócio avaliado em R$ 5,85 bilhões. A saída de Halllack chega em um momento em que as tratativas com a Justiça e o Ministério Público já foram introduzidas. Sob sua gestão, o grupo acertou o pagamento de R$ 804 milhões em indenizações por seu envolvimento na Operação Lava Jato e estimulou seus funcionários a confessar possíveis crimes como suborno de servidores públicos e de políticos, além de acertos com concorrentes para fraudar licitações. NA CONSTRUTORA Além do conselho do grupo, Hallack acumulava a presidência do conselho da construtora, cargo que também deixa agora. No mesmo pacote de mudanças, o presidente executivo da construtora, Artur Coutinho, deixa o cargo, que será ocupado, a partir do dia 1° de setembro, por Décio Amaral, atual vice-presidente do conselho de administração da construtora. Amaral ocupará também o posto de presidente do conselho da construtora, deixado por Hallack. Conforme comunicado, a empresa está dando início a "uma nova etapa de sua reorganização após aprimorar os programas de controle interno, compliance e excelência operacional com base em referências internacionais em boas práticas empresariais". Após todas as mudanças, o grupo segue seu projeto de entrar definitivamente na era da terceira geração de herdeiros da família, que vinha sendo preparada nos últimos anos. No comunicado, Hallack afirmou que a integração da terceira geração ao comando da holding é um "caminho natural" e resulta de um "planejamento de longo prazo". "Tenho confiança de que a Camargo Corrêa seguirá trilhando um caminho de renovado sucesso", afirmou o executivo.