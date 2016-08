Ex-Oasis Liam Gallagher anuncia novo álbum, mas nega seguir carreira solo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Liam Gallagher, ex-Oasis, assinou um contrato com a Warner Brothers para lançar seu primeiro álbum solo. Mesmo o projeto não sendo uma retomada do Oasis, nem de sua banda mais recente, Beady Eye, da qual saiu em 2014, Liam refutou a ideia de seguir sozinho. "Não estou embarcando em uma 'carreira' solo", disse. Com previsão de lançamento para 2017, o disco contará com músicas inéditas e autorais, disse Liam à revista "Q". "As melodias são iradas e as letras são muito engraçadas", explicou o vocalista -que fez questão de ressaltar que a disco não soará como Pink Floyd e Radiohead. Um documentário sobre Oasis, intitulado "Supersonic", produzido pela equipe do vencedor do Oscar "Amy", deve ser lançado em outubro, mesma data prevista para o relançamento do álbum "Be Here Now", de 1997. A nova edição do disco, com demos inéditas, será parte da coletânea e série "Chasing The Sun: 1993-1997", que também contou com uma exposição de memorabília e fotos desconhecidas do grupo em 2014.