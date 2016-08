'Vou sair da invisibilidade', diz Erundina sobre presença em debates de TV

BRUNO FÁVERO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A candidata à Prefeitura de São Paulo Luiza Erundina (PSOL) comemorou nesta sexta-feira (26) a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que deve permitir sua participação em debates de televisão. "Vou sair da invisibilidade", afirmou. "Só tenho aparecido na mídia virtual. Então, pelo menos nos debates, estarei disputando em igualdade de condições com os outros candidatos". Nesta quinta (25), o STF decidiu que caberá às emissoras de rádio e televisão estabelecer quais candidatos poderão participar dos debates eleitorais. Antes, a lei previa que apenas nomes cuja coligação tivesse ao menos dez deputados eleitos teria presença garantida -qualquer outro nome teria que ser aprovado por dois terços dos outros concorrentes. Erundina havia sido convidada para o debate da TV Bandeirantes, na segunda-feira (22), mas teve sua presença vetada pelas campanhas de João Doria (PSDB), Marta Suplicy (PMDB) e Major Olímpio (SD). "Agora, vamos nos esforçar para compensar o desequilíbrio no tempo eleitoral, mais uma medida autoritária dessa legislação eleitoral", disse a candidata, que só terá cerca de 10 segundos diários de propaganda eleitoral gratuita. DATAFOLHA A candidata também se disse satisfeita com o resultado da última pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta, em que aparece no terceiro lugar com 10% das intenções de votos, mesma posição do levantamento anterior. A deputada federal está atrás de Celso Russomanno (PRB), 31%, e Marta Suplicy (PMDB), com 16%, mas na frente do atual prefeito Fernando Haddad (PT), 8%, e de João Doria (PSDB), com 5%. "Fiquei muito contente porque, com as limitações da nossa campanha e a indefinição dos debates, mantivemos esse patamar", afirmou Erundina. Um dos receios de sua campanha é que sua candidatura "desidratate" pela pouca exposição na TV. HADDAD Erundina participava nesta sexta de um ato contra o Sampaprev, projeto de lei da gestão Haddad que criaria uma previdência privada para servidores da prefeitura. Após repercussão negativa, o prefeito anunciou que retiraria a proposta da Câmara dos Vereadores. No evento, a deputada criticou a proposta e Haddad. "Não é bom achar que está tudo bem e que já foi retirado, temos que continuar mobilizados. Tem outras áreas em que a prefeitura está sinalizando com uma política privatista, como no Anhembi [que a atual gestão pretende conceder à iniciativa privada]", afirmou. O vice de Erundina, Ivan Valente, que também compareceu ao protesto, endossou as críticas. "A lógica do PT do Haddad é, em menor escala, a mesma lógica privatizante do PSDB", disse. CONFIRA A AGENDA DE DEBATES ENTRE OS CANDIDATOS Primeiro turno: 2/9 Rede TV 18/9 Rádio Gazeta e Estado de S. Paulo 23/9 SBT, Folha de S.Paulo e UOL 25/9 Record 29/9 Globo Segundo turno: 7/10 Band 14/10 Rede TV 16/10 Rádio Gazeta e Estado de S. Paulo 21/10 SBT, Folha de S.Paulo e UOL 23/10 Record 28/10 Globo