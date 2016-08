Com 3ª temporada no forno, 'Bake Off' termina com homenagem a Miss Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se tem algo de que brasileiro parece não enjoar na TV são os reality shows -os de confinamento, sobrevivência, música e, sobretudo, os culinários. O açucarado "Bake Off Brasil" (SBT), que testa a habilidade de confeiteiros, termina sua segunda temporada neste sábado (27) no topo do gênero gastronômico. Com audiência média de 10 pontos (ou quase 2 milhões de pessoas no Ibope da Grande São Paulo), foi o programa de culinária mais visto do país. A terceira fornada de "Bake Off" deve sair em 2017. O programa é uma coprodução do SBT exibida também pelo Discovery Home & Health, nos mesmos moldes do "MasterChef" (Band) e do "Batalha dos Cozinheiros", com Buddy Valastro, na Record. QUITUTES A beleza da confeitaria ajuda a explicar o apelo do "Bake Off". "Fazer bolos e pães nos dá a impressão de paz", diz Fernando Pelegio, diretor artístico do canal. "Num momento de crise, o 'Bake Off' tem um apelo de conforto caseiro, que mostra muito do que nós azemos com carinho, num cenário rural e floral." A crise econômica pode ajudar quem cozinha para complementar a renda a tirar uma lasquinha do reality. Ao exibir provas que ensinam técnicas e mostram novas receitas, pode inspirar confeiteiros amadores, opina o diretor do programa, Lucas Gentil. "Acho que, por muito tempo, cozinhar era um demérito para o brasileiro. Estar no fogão podia ser visto como algo menor. Hoje, as pessoas estão entendendo que cozinhar é cultura, fala muito sobre você", ele diz. No sábado, os finalistas Marcos Souza, Noemy Caangi e Camila Poli terão de confeitar dois bolos antes de levar o prêmio do "Bake Off": a publicação de um livro de culinária com suas receitas. O primeiro deles é uma torta Martha Rocha, criada nos anos 1950 em homenagem à miss Brasil que batizou o quitute. São camadas de bolo recheadas de chocolate, creme de gemas, crocante de nozes e um disco de merengue. Na cobertura, fios de ovos. O segundo, e definitivo, é um bolo de debutante, em camadas. Bake Off Brasil QUANDO sáb. (27), às 21h30, no SBT