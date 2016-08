Governo não está contra 'Aquarius', afirma secretário do Audiovisual

GUILHERME GENESTRETI, ENVIADO ESPECIAL GRAMADO, RS (FOLHAPRESS) - "Não entendo toda essa polêmica. Fiz o procedimento normal", diz Alfredo Bertini, secretário do Audiovisual, sobre a controvérsia em torno da comissão que vai escolher qual filme nacional representará o país no Oscar. Chancelado por Bertini e ligado ao Ministério da Cultura, o comitê é alvo de críticas no meio cinematográfico porque inclui, entre seus nove membros, o crítico Marcos Petrucelli. Petrucelli já usou suas redes sociais para desqualificar o diretor Kleber Mendonça Filho, de "Aquarius", filme que é um dos favoritos à vaga. A nomeação de Petrucelli levou profissionais do cinema a considerar que o governo interino estaria retaliando o filme de Mendonça Filho, que protestou no Festival de Cannes contra o impeachment de Dilma Rousseff. Três diretores desistiram de inscrever seus filmes no certame: Aly Muritiba ("Para Minha Amada Morta"), Anna Muylaert ("Mãe Só Há Uma") e Gabriel Mascaro ("Boi Neon"). Dois dos integrantes da comissão pediram para sair: Guilherme Fiúza Zenha e Ingra Liberato. "O processo de escolha teve transparência absoluta", diz Bertini à reportagem. Ele estará presente na abertura do Festival de Gramado, que começa nesta sexta (26) com a exibição de "Aquarius". "Escolhemos dois nomes indicados pelas entidades do setor [a Academia Brasileira de Cinema], dois foram indicação do governo, e cinco foram escolhidos pela Secretaria, como ocorre todos os anos." "Nunca liguei para nenhum membro da comissão para dizer qual a orientação do governo", continua Bertini. "É inverídico achar que o governo tem posicionamento contrário ao filme." Ao anunciar sua saída, Ingra Liberato disse que se sente pressionada pelo setor. "Está sendo um peso de tirar o sono", escreveu em seu perfil, no Facebook. "Não é opinião do setor, é opinião de parte do setor", afirma Bertini. "Esse tipo de coisa põe pressão sobre todo um júri. E o respeito a quem está inscrito?" O secretário confirmou que Bruno Barreto irá substituir Zenha, conforme adiantado pelo jornal "O Globo", e disse que já tem um nome em mente para substituir Ingra, mas que ainda "precisa confirmar com a pessoa". O ministro da Cultura, Marcelo Calero, que até quinta (25) não iria comparecer a Gramado, mudou de planos e estará na exibição de "Aquarius". "Isso mostra que o governo não tem nada contra 'Aquarius'", diz Bertini. O jornalista viajou a convite do Festival de Gramado