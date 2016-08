Roberto Carlos cede duas músicas para novela do SBT

O pessoal do SBT está comemorando intensamente o fato de Roberto Carlos ter liberado duas de suas músicas, “A Montanha” e “Jesus Cristo”, para a trilha sonora da próxima novela, “Carinha de Anjo”. É um fato inédito, pelo menos nos últimos tempos, em se tratando de uma outra emissora, que não a Globo, da qual ele é contratado. As gravações, nos estúdios da Mosh, em São Paulo, começaram na sexta-feira que passou, bem de acordo com o que foi combinado com ele. Uma será cantada pelas crianças e a outra, também em coro, pelas freiras que integram o elenco da novela. A parte musical de “Carinha de Anjo”, sob os cuidados de Laércio Ferreira, terá ainda “É o Amor”, como outra novidade, liberada por Zezé Di Camargo. “Carinha de Anjo”, em ritmo bem adiantado de produção, tem sua estreia anunciada para a segunda quinzena de novembro. Falta definir a data.

TV Tudo

Grande Negrão

O que mais chamou atenção no lançamento de “Sol Nascente”, quinta passada, no Projac, foi o carinho de todos para com o autor Walther Negrão. Desde o diretor Leonardo Nogueira, passando pelo elenco inteiro, até o pessoal da “cozinha”.

Globo/divulgação



Então é assim

“Sol Nascente” estreia hoje com a segurança de 18 capítulos fechados e cenas de outros tantos, já gravadas. O fato de pegar em alta de “Êta Mundo Bom!” é visto por todos como um problema do bem. O contrário, quando o horário está derrubado, é que torna a missão muito mais difícil. Giovanna Antonelli, Bruno Gagliasso e Letícia Spiller no lançamento de “Sol Nascente”, estreia de hoje.

Cinema

Mateus Solano está em Nova York finalizando as filmagens da comédia romântica “Talvez uma história de Amor”. Lançamento só para abril do ano que vem. Natália Dill, Dani Calabresa, Marco Luque, Jacqueline Sato e Flávia Garrafa também estão neste elenco.

Registro

Depois de muito tempo, a Globo vai fazer o lançamento de uma novela em São Paulo, dia 27 de setembro. No caso, “A Lei do Amor”, da Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, substituta de “Velho Chico” na faixa das 21 horas.

Descobri

“Vapt Vupt” foi um registro da Rede TV!, a pedido do seu departamento de jornalismo. Se tudo correr como se espera, será usado como nome de um quadro do “Sem Rodeios”, programa de todo começo de noite.

Viagem internacional

Mesmo com o julgamento no Senado em curso, o presidente interino Michel Temer viaja nesta terça para a reunião do G20, na China. O SBT vai deslocar para lá a sua correspondente na Argentina, Patrícia Vasconcellos, e a Globo, Márcio Gomes, do Japão.

Toque inicial

É uma bobagem das mais completas dizer que o sucesso de um programa ou novela depende de boa estreia. Muitas já se perderam por causa disso. O dia seguinte é muito mais importante. É bom prestar atenção com isso. Isso vale para os badalados lançamentos da semana passada, Fábio Porchat e Marcelo Adnet.

Correção

O que se viu, tanto no caso de um, como de outro, Porchat e Adnet, é que os dois programas ainda precisam de ajustes, especialmente em suas finalizações. Não adianta gravar cinco ou seis horas, se o tempo de arte se limita a uma, às vezes nem isso. O indispensável corte na edição acaba comprometendo o produto final.

Próximo passo

Suzana Pires fechou contrato com Sérgio Sá Leitão e a H2O Filmes para três trabalhos no cinema, que serão desenvolvidos ao longo de cinco anos, e o primeiro deles, “De Perto Ela Não É Normal”, baseado na peça de mesmo nome, já no ano que vem. Em todos, ela vai escrever o roteiro e atuar.

Mais uma

Benedito Ruy Barbosa nem bem terminou “Velho Chico” e já combinou com a Globo de entregar a sinopse de uma próxima novela. Está trabalhando nela. O título é “O Último Beijo”.

Bate – Rebate

Record tem planos de produzir o “Troca de Família”, “A Fazenda”, “Power Couple” e “Batalha dos Confeiteiros” no ano que vem ...

... Todos eles já entraram em processo de orçamento.

Globo entregou a cidade cenográfica de “A Lei do Amor” para as gravações.

... E os trabalhos por lá estão bem acelerados.

Grupo Abril e Rede TV! firmaram parceria para a realização de um trabalho conjunto, com vistas às eleições municipais...

... O projeto, desenvolvido pelas duas empresas, colocará em pauta os principais desafios de cada município, apostando na divulgação multiplataforma.

Confirmando o que foi anunciado por Fernanda Lima no final da temporada passada, a Globo vem com nova edição “Amor & Sexo” no começo do ano que vem...

... A estreia está prevista para janeiro, mas as gravações começam entre outubro e novembro.

“Lúcia McCartney”, nova série do GNT, já está em gravação e tem sua estreia confirmada para outubro, com direção do José Henrique Fogaça...

... É uma adaptação do conto original de Rubem Fonseca, que já foi levado no cinema com Adriana Prieto no papel principal.

Jornalista Jorge Machado assumiu a direção de conteúdo da TV Assembleia, em São Paulo.

C´est fini

Lá em cima se falou das músicas de Roberto Carlos nas novelas do SBT, algo que demonstra a importância das trilhas sonoras nas novelas. A escolha e exata colocação são trabalhos de craque. É uma questão que a “A Terra Prometida”, da Record, deveria rever. Parece que lá, em algumas situações, existe a intenção de forçar a natureza, tentar tornar a cena mais importante do que ela é. Fica mal.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!