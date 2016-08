Paraná tenta “não sair do bolo” diante do Bahia

O meia Cristian, do Paraná: partida em dia de aniversário (foto: Divulgação/ Paraná Clube)

O Paraná Clube joga neste sábado (27), contra o Bahia, em Salvador, para tentar se manter em um “bolo” de times que está na posição intermediária na tabela. O time paranaense está em 15º lugar, mas apenas dois pontos o separam do adversário, que ocupa a 8ª posição. A partida é válida pela 21ª rodada da Série B.

Entre o Bahia (28 pontos) e o Paraná (26) há outras seis equipes: Náutico (28 pontos), Paysandu (28), Vila Nova (26), Avaí (26), Goiás (26) e Oeste (26). Avaí e Goiás já jogaram na rodada. Quanto aos outros quatro, há dois confrontos diretos: Vila Nova x Náutico e Oeste x Paysandu.

Na prática, isso significa que o Paraná pode subir cinco posições se derrotar o Bahia. Subiria pelo menos duas posições em caso em um empate. Nos dois casos, ficaria no “bolo”. Por outro lado, uma derrota deixaria a equipe perigosamente mais perto da zona de rebaixamento. Poderia ser ultrapassado pelo Luverdense (25 pontos), que joga em casa com o Bragantino.

No momento, o Paraná está há seis jogos sem vencer. Foram três empates e três derrotas. “A pontuação é algo que preocupa. Pontuar rodada a rodada, se colocar em posição melhor, é o que vai indicar as possibilidades no final da competição”, disse o técnico Marcelo Martelotte. “É fundamental que seja feito o quanto antes. Não só para a gente se colocar em posição melhor, mas que tenha noção clara dos objetivos no campeonato”.

Para este sábado, Martelotte não conta com Diego Tavares (com lesão muscular) e Jean (negociado com o Corinthians). Além disso, ele perdeu Murilo Rangel, que se machucado no treino desta sexta-feira (26). Por opção, o treinador colocou Nadson e Lucio Flávio no banco. Eles darão lugar a Cristian (que completa 37 anos neste sábado) e Karanga. Valber também ficaria na reserva, mas ganhou uma nova chance devido à lesão de Rangel. “A gente espera muito da entrada dos jogadores que estão chegando neste momento”, disse.

Bahia x Paraná

Bahia

Muriel; Eduardo, Tiago, Jackson e Moisés; Luiz Antônio, Juninho, Renato Cajá e Allano; Edigar Junio e Hernane. Técnico: Guto Ferreira

Paraná

Marcos; Leandro Silva, Alisson, Leonardo e Rafael Carioca; Anderson Uchoa, Claudevan, Válber, Cristian e Robson; Karanga. Técnico: Marcelo Martelotte

Árbitro: Nielson Nogueira Dias (PE)

Local: Estádio Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), sábado, às 18h30