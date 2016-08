A carga de metanol apreendida: desvio (foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal)

Policiais Rodoviários Federais flagraram o desvio de uma carga de álcool metílico, o metanol, na madrugada de sexta-feira (26). O flagra foi em Campina Grande do Sul (Região Metropolitana de Curitiba), na BR-116.

Policiais rodoviários federais, em ronda com vistas a criminalidade, flagraram o motorista de um caminhão-tanque, de 33 anos repassando, mediante recebimento de dinheiro, parte da carga de metanol que transportava nos veículos-tanque atrelados para um homem de 55 anos.

O combustível era desviado através de galões de 20 litros, colocados dentro de um veículo Fiat/Doblô do receptor. Os agentes que abordaram os indivíduos constataram que já haviam sido enchidos 5 galões, totalizando 100 litros, haviendo mais 12 galões vazios.

A carga de metanol possuía Nota Fiscal, comprovando o desvio de combustível.

Diante disso, os dois homens, juntamente com os galões cheios e vazios, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Campina Grande do Sul para o registro da ocorrência de furto qualificado pelo abuso de confiança para o motorista do caminhão que vendeu a carga e de receptação para o comprador do metanol.