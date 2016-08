Motorista erra trajeto, tenta manobra e 'trava' ônibus em avenida

JULIANA GRAGNANI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus fez uma manobra errada na av. Angélica, em Higienópolis (centro de São Paulo), quebrou e ficou atravessado no meio da avenida, interrompendo parte do fluxo e agravando o trânsito na região por volta das 18h20 desta sexta (26). O motorista, que não quis se identificar, diz ter recebido orientações confusas sobre o desvio de rota em função da manifestação de professores que, naquele momento, estava na Consolação. O veículo saiu do Butantã (zona oeste) em direção ao terminal Princesa Isabel (centro). O motorista virou inadvertidamente na av. Angélica no sentido bairro, e não centro, como deveria. Entre a avenida Higienópolis e a rua Maranhão, decidiu manobrar em um posto para seguir na direção contrária. Mas a traseira do ônibus encostou no solo e o veículo quebrou. "Ele se perdeu por causa da passeata. Saímos do Butantã por volta das 17h", lamentava a passageira Beatriz Soares, 40. Curiosos se juntaram para observar e registrar com câmeras de celular o ônibus atravessado na avenida. "Já vi batida, atropelamento, mas isso aqui é inédito", dizia o engenheiro Carlos Melo, 48, que mora num prédio em frente. Doze ônibus que saíam do centro em direção ao bairro, subindo a av. Angélica, tiveram que parar em decorrência do acidente. Os veículos estão enfileirados na avenida. Também há carros esperando o trânsito normalizar. O ônibus foi consertado e deixou a avenida às 19h30, mais de uma hora depois do incidente.