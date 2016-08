Quadrilha de tráfico de drogas é presa com 460 kg de maconha

Alguns dos presos em Foz: 460 kg de maconha (foto: Divulgação / Polícia Civil)

A Polícia Civil de Foz do Iguaçu desmantelou uma quadrilha suspeita de tráfico de na tarde de sexta-feira (26). Quatro pessoas com idade entre 19 e 25 anos, entre elas uma mulher, foram presas em uma residência, localizada no Jardim Ipê. No local, a equipe da 6ª Subdivisão Policial (SDP) de Foz do Iguaçu apreendeu mais de 460 quilos de maconha dentro de um tanque de caminhão, além de dois veículos com sinais de adulteração e uma arma de fogo.

Segundo informações policiais, a equipe vinha realizando as investigações referente a alguns roubos de carros ocorridos na cidade há aproximadamente 20 dias. Através de denúncias anônimas, a equipe chegou até a residência onde a quadrilha estava com uma caminhonete e um Vectra roubados, com sinais de identificação adulterados.

No decorrer das diligências a equipe avistou o tanque de caminhão, que estava no local, e encontrou 463 quilos de maconha acondicionado nele – a droga já estava pronta para ser transportada e comercializada. Também foi apreendida uma pistola de calibre 45 sem numeração.

O delegado-titular da unidade, Alexandre Macorin de Lima, ressalta que a prisão da quadrilha foi possível graças ao intenso empenho da equipe da 6ª SDP, que não mede esforços em seus trabalhos investigativos.

A quadrilha está presa no Setor de Carceragem Temporária (Secat) da 6ª SDP, onde aguardam à disposição da Justiça. Todos foram autuados por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e receptação.