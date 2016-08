Lula e Dilma articulam contra impeachment e pensam em “plano B”, diz TV

Dilma e Lula: últimas cartadas (foto: Wilson Dias / Agência Brasil)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta sexta-feira (26) com a presidente afastada, Dilma Rousseff, no Palácio da Alvorada. Chamado por Dilma, Lula desembarcou em Brasília para ajudar na articulação contra o impeachment e ainda vai se encontrar com alguns senadores.

Segundo a TV Band, alguns petistas admitem a derrota – e o posterior afastamento – da presidente no Senado. Eles projetam que 60 ou 61 senadores vão se posicionar a favor do impeachment, e que a chance do triunfo seria "zero". Para que Dilma deixe o cargo definitivamente, são necessários 54 votos. Hoje, segundo o Datafolha, há 52 senadores a favor, 18 contra, 8 não declararam o voto e 3 estão indecisos. Caso o impeachment seja aprovado, a ideia dos petistas seria recorrer a cortes internacionais para evitar a saída de Dilma.

Articulações

Depois de se reunir com senadores, Lula retornou a São Paulo nesta sexta-feira. O ex-presidente voltará a Brasília no domingo (28). Na próxima segunda-feira (29), Dilma comparecerá ao plenário do Senado para fazer sua defesa escoltada por uma comitiva de 35 pessoas, a maioria ex-ministros.

Dilma foi aconselhada a dar um depoimento forte, sem meias palavras, dizendo que o processo de impeachment só foi aberto porque ela não cedeu à pressão para barrar a Operação Lava Jato. A presidente afastada também recebeu sugestões para citar o áudio no qual o senador Romero Jucá (PMDB-RR) afirma ao ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado que é preciso mudar o governo para "estancar a sangria" da Lava Jato e impedir o avanço das investigações.

O tom do pronunciamento foi discutido com Lula. A ideia é que a petista também evoque o passado de militante de esquerda e o seu julgamento pela ditadura militar para destacar que, mais uma vez está sendo acusada de crimes que não cometeu. "Nunca pensei que viveria de novo uma situação como essa", afirmou Dilma na quarta-feira, em Brasília, no último ato público do qual participou antes do julgamento final no Senado. Até agora, seus aliados não conseguiram os 28 votos necessários para barrar o impeachment.

Investigação

Lula já estava em Brasília quando foi divulgada a notícia de que a Polícia Federal o indiciou no inquérito que investiga a propriedade de um tríplex no Guarujá, sob suspeita de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A ex-primeira dama Marisa Letícia também foi indiciada. Lula e Marisa negam ser donos do apartamento.

A FAVOR

Aécio Neves PSDB - MG

Aloysio Nunes Ferreira PSDB - SP

Alvaro Dias PV - PR

Ana Amélia PP - RS

Antonio Anastasia PSDB - MG

Ataídes Oliveira PSDB - TO

Benedito de Lira PP - AL

Cássio Cunha Lima PSDB - PB

Cidinho Santos PR - MT

Ciro Nogueira PP - PI

Cristovam Buarque PPS - DF

Dalirio Beber PSDB - SC

Dário Berger PMDB - SC

Davi Alcolumbre DEM - AP

Edison Lobão PMDB - MA

Eduardo Amorim PSC - SE

Eduardo Braga PMDB - AM

Eduardo Lopes PRB - RJ

Eunício Oliveira PMDB - CE

Fernando Bezerra Coelho PSB - PE

Flexa Ribeiro PSDB - PA

Garibaldi Alves Filho PMDB - RN

Gladson Cameli PP - AC

Hélio José PMDB - DF

Ivo Cassol PP - RO

Jader Barbalho PMDB - PA

José Agripino DEM - RN

José Aníbal PSDB - SP

José Maranhão PMDB - PB

José Medeiros PSD - MT

Lasier Martins PDT - RS

Lúcia Vânia PSB - GO

Magno Malta PR - ES

Marta Suplicy PMDB - SP

Paulo Bauer PSDB - SC

Pedro Chaves PSC - MS

Raimundo Lira PMDB - PB

Reguffe S/Partido - DF

Ricardo Ferraço PSDB - ES

Ricardo Franco DEM - SE

Romário PSB - RJ

Romero Jucá PMDB - RR

Ronaldo Caiado DEM - GO

Rose de Freitas PMDB - ES

Sérgio Petecão PSD - AC

Simone Tebet PMDB - MS

Tasso Jereissati PSDB - CE

Valdir Raupp PMDB - RO

Vicentinho Alves PR - TO

Waldemir Moka PMDB - MS

Wilder Morais PP - GO

Zeze Perrella PTB - MG

CONTRA

Angela Portela PT - RR

Armando Monteiro PTB - PE

Fátima Bezerra PT - RN

Gleisi Hoffmann PT - PR

Humberto Costa PT - PE

João Capiberibe PSB - AP

Jorge Viana PT - AC

José Pimentel PT - CE

Kátia Abreu PMDB - TO

Lídice da Mata PSB - BA

Lindbergh Farias PT - RJ

Paulo Paim PT - RS

Paulo Rocha PT - PA

Randolfe Rodrigues Rede - AP

Regina Sousa PT - PI

Roberto Requião PMDB - PR

Telmário Mota PDT - RR

Vanessa Grazziotin PC do B - AM

NÃO DECLARAM

Elmano Férrer PTB - PI

Fernando Collor PTC - AL

João Alberto Souza PMDB - MA

Otto Alencar PSD - BA

Renan Calheiros PMDB - AL

Roberto Muniz PP - BA

Roberto Rocha PSB - MA

Wellington Fagundes PR - MT

INDECISOS

Acir Gurgacz PDT - RO

Antonio Carlos Valadares PSB - SE

Omar Aziz PSD – AM