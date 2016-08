GUILHERME GENESTRETI, ENVIADO ESPECIAL GRAMADO, RS (FOLHAPRESS) - A cerimônia de abertura do Festival de Gramado começou ao som de vaias e gritos de "fora, golpista"e "fora, temer". As vaias vinham do público do cinema, que aguardava a estreia de "Aquarius", que abriu a mostra. O longa de Kleber Mendonça Filho abriu o festival de cinema da serra gaúcha na noite desta sexta (26).

Na plateia, o ministro da Cultura, Marcelo Calero, e o secretário do Audiovisual, Alfredo Bertini, permaneceram. Também estava no público o crítico paulista Marcos Petrucelli, alvo de uma polêmica. Ele é membro da comissão criada pela secretaria que vai escolher o filme brasileiro que representará o país no Oscar, e já usou suas redes sociais para desqualificar Mendonça Filho, cujo longa é um dos favoritos à vaga. Petrucelli afirma que sua contrariedade a Mendonça Filho é estritamente política e não afeta seu trabalho na comissão que escolherá o representante brasileiro. A comissão brasileira do Oscar negou partidarização na escolha da indicação do crítico.

Alfredo Bertini, secretário do Audiovisual, disse que a polêmica é infundada e que a escolha de Petrucelli seguiu procedimento normal. "O processo de escolha teve transparência absoluta", afirmou. Além de "fora, Temer", "Calero golpista" e "manda nudes" também foram outros dos gritos que ecoaram assim que as luzes se apagaram para começar a cerimônia em Gramado.

Quando a equipe do filme entrou na sala, ao som de palmas, o público se levantou e aplaudiu de pé. Petrucelli ficou sentado e só levantou quando entrou Sonia Braga, protagonista do filme e homenageada da edição. Antes da sessão, Sonia foi ovacionada e ouviu homenagens, gravadas em vídeo, de colegas seus: o diretor Cacá Diegues, a atriz Renata Sorrah e o cantor Caetano Veloso.

O troféu de homenagem, o Oscarito, foi entregue pelo diretor Bruno Barreto, que a dirigiu em "Dona Flor e seus Dois Maridos" (1976). Assim que a equipe de "Aquarius" subiu ao palco para apresentar o filme, Petrucelli abandonou a terceira fileira, onde estava. Calero e Bertini permaneceram. "É um filme sobre ter uma opinião e defendê-la, dentro de uma democracia", disse Kleber. "O filme vem carregado de muita energia, inclusive política." Petrucelli só voltou quando a equipe do filme deixou o palco para o filme começar. Aí então os gritos de "fora, Temer" recomeçaram.