Veja como foi o primeiro dia de campanha na TV em Curitiba

Os candidatos à prefeitura de Curitiba se apresentaram no primeiro dia de horário eleitoral na TV, nesta sexta-feira (26). A estreia da propaganda eleitoral teve discursos de “renovação”, como os de Maria Victoria (PP) e Ney Leprevost (PSD), críticas à atual gestão e apresentação das biografias. Entre os nove concorrentes, só o prefeito Gustavo Fruet (PDT) levou dois programas diferentes ao ar, às 13h e às 20h30; seis candidatos repetiram as peças publicitárias e dois não foram ao ar no primeiro horário, Xênia Mello (Psol) e Ademar Pereira (Pros).

