DOMINGO - Vitória e América-MG têm confronto direto pela fuga da zona de rebaixamento

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em jogo decisivo para os times que lutam para fugir da parte de baixo da tabela, o Vitória enfrenta o América-MG neste domingo (28), pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O time da casa começa a rodada na 17ª colocação, a última da zona de rebaixamento. Assim como Cruzeiro e Inter, o Vitória tem 23 pontos e pode sair da zona da degola caso vença neste domingo (28). Já o América-MG é o lanterna, com 13 pontos, e não pode deixar de somar pontos contra um adversário direto. O Vitória se reapresentou nesta sexta (26), um dia depois de vencer o Coritiba pela copa Sul-Americana (2 a 1), resultado que melhorou o clima na Toca do Leão. Destaque da partida, Kieza abriu mão de atividade regenerativa, treinou com os reservas e joga neste domingo (28). O técnico Vagner Mancini só deve definir a equipe titular neste sábado (27), mas o time não deve ter grandes mudanças. O principais desfalques são o atacante Marinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Kanu, lesionado. Já o América-MG precisa melhorar o desempenho do ataque -o pior da competição, com 13 gols- para conseguir deixar a lanterna. Neste domingo (28), Osman e Michael jogam lado a lado no ataque, armados por Matheusinho. A novidade é o retorno do zagueiro Suéliton, mas Éder Lima pode seguir na posição. VITÓRIA Fernando Miguel; Diogo Mateus (Euller), Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Marcelo (Serginho), Willian Farias e Cárdenas (Tiago Real); Vander, Rodrigo Ramalho e Kieza. T.: Vagner Mancini AMÉRICA-MG João Ricardo; Jonas, Alison, Suéliton (Éder Lima) e Gilson; Leandro Guerreiro, Juninho, Pablo (Diego Lopes) e Matheusinho (Danilo); Osman e Michael. T.: Enderson Moreira Estádio: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Horário: 18h30 Árbitro: Anderson Daronco (RS)