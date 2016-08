DOMINGO - Cruzeiro terá Rafael no gol e Ariel Cabral contra o Santa Cruz

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um momento decisivo, o Cruzeiro terá o retorno de Ariel Cabral no duelo contra o Santa Cruz na manhã deste domingo (28), no Mineirão. O jogo é válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, que estava com uma entorse no joelho, entrará no lugar de Henrique, que cumpre suspensão após ter recebido o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense no fim de semana passado. O time mineiro vive momento decisivo no Brasileiro, já que enfrenta uma série de cinco jogos contra adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Antes do Figueirense, o Cruzeiro empatou em casa com o Coritiba. Nas próximas rodadas, medirá forças com o lanterna América-MG e o Botafogo. Outra novidade do clube de Belo Horizonte será a entrada do goleiro Rafael. Titular da vaga, o capitão Fábio sofreu uma lesão no joelho no último dia 14 e teve que passar por uma cirurgia -a previsão é de que ele não jogue mais este ano. Quem vinha substituindo Fábio era Lucas França, mas o técnico Mano Menezes optou por começar com Rafael neste domingo. Já Doriva não deve promover grandes alterações no Santa Cruz. A tendência é que ele repita o time que empatou sem gols com o Sport na última quarta-feira (24), pela Copa Sul-Americana. CRUZEIRO Rafael, Lucas, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Ariel Cabral e Lucas Romero; Robinho, Arrascaeta e Rafael Sobis; Ramón Ábila. T.: Mano Menezes SPORT Tiago Cardoso; Léo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Allan Vieira; Derley, Uillian Correia e João Paulo; Pisano, Keno e Grafite. T.: Doriva Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte Horário: 11h Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)