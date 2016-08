DOMINGO - Inter terá William no meio e Eduardo Sasha diante do Sport

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há 13 jogos sem vencer e correndo o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, o Internacional vai até Pernambuco enfrentar o Sport neste domingo (28), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time colorado ainda não poderá contar com Vitinho, que está com uma contusão no pé direito. Para substituir o atacante, Celso Roth deve optar por Eduardo Sasha. Outra novidade será a escalação de William no meio de campo. O outrora lateral direito, que acabou de conquistar medalha de ouro na Rio-2016 com a seleção brasileira, foi testado na posição durante os treinos desta semana e agradou Celso Roth. No Sport, Diego Souza deve ter condições de jogo neste domingo. O meia sentia dores na coxa, mas participou do treino desta sexta-feira (26) e a expectativa é que ele comece jogando contra o Inter. Já o lateral esquerdo Rodney Wallace, com uma lesão muscular na coxa esquerda, é dúvida. O atacante Rogério já foi vetado para o confronto após apresentar uma contusão na panturrilha esquerda. Ele deve ser desfalque ainda na partida de volta contra o Santa Cruz pela Copa Sul-Americana, na próxima quarta-feira (31). Apesar de estar na 12ª colocação, o time da Ilha do Retiro está a apenas três pontos da zona de rebaixamento -tem 26, contra 23 do 17º colocado Vitória. Já o Inter é o 15º, com 23 pontos, e, caso não consiga a vitória neste domingo, pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento, já que pode ser alcançado por Cruzeiro e Vitória, que têm a mesma pontuação do colorado, além do Figueirense, que soma 21 pontos. SPORT Magrão; Samuel Xavier, Mateus Ferraz, Ronaldo Alves e Rodney Wallace (René ou Mansur); Rithely, Paulo Roberto, Diego Souza, Mark; Everton Felipe e Edmílson. T.: Oswaldo de Oliveira INTERNACIONAL Danilo Fernandes; Ceará, Paulão, Ernando e Artur; Rodrigo Dourado, Fabinho, William, Seijas; Valdívia, Eduardo Sasha. T.: Celso Roth Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (Grande Recife, PE) Horário: 18h30 Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)