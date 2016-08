DOMINGO - Time carioca busca se firmar no G4

PARA A EDIÇÃO DE DOMINGO DOS JORNAIS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo tenta se consolidar no G4, domingo (28), em partida fora de casa contra a Chapecoense, pela 22ª rodada do Nacional. No último fim de semana, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 1, em Brasília, e entrou em quarto lugar no grupo com vaga para Libertadores. Um tropeço na Arena Condá, contudo, pode custar a posição, já que o time tem 37 pontos -apenas um a mais que o Santos, hoje em quinto lugar, e dois à frente do Grêmio, sexto colocado. Por tudo isso, o treinador da equipe aposta em um bom resultado, mas alerta para a qualidade da Chapecoense -que perdeu apenas um jogo como mandante e é adversário direto na parte de cima da classificação. “Temos a intenção de pontuar aqui, mas a Chapecoense é uma equipe forte, que vem em evolução. Conseguiu resultados consistentes, a torcida apoia, e poupou jogadores contra o Cuiabá [pela Sul-Americana]. Esperamos um jogo difícil e precisamos nos posicionar conforme a grandeza da partida”, disse o técnico Zé Ricardo. Apesar do bom momento no Brasileiro, o Flamengo desafinou no meio da semana em outra competição. Jogando contra o Figueirense, pela Copa Sul-Americana, a equipe mista escalada por Zé Ricardo foi batida por 4 a 2 e saiu de campo sob críticas -principalmente em relação ao péssimo desempenho do goleiro Paulo Victor e do zagueiro Donatti. Contra a Chapecoense, porém, o técnico promove o retorno dos titulares poupados na quarta (24). A situação é a mesma no time da casa, que também perdeu na Sul-Americana e volta a campo com a equipe titular completa. CHAPECOENSE Danilo; Gimenez, Thiego, Filipe Machado e Dener; Josimar e Cléber Santana; Gil, Lucas Gomes e Hyoran; Kempes. T.: Caio Júnior FLAMENGO Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo e William Arão; Alan Patrick, Diego e Éverton; Guerrero. T.: Zé Ricardo Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Horário: 16h Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)