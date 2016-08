Haddad diz que vai rever restrições de caminhões em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Fernando Haddad (PT) disse na manhã desta sexta-feira (26) que deve rever restrições à circulação de caminhões na cidade. As proibições de caminhões em determinadas vias e em certos horários da cidade foram implementadas pelo antecessor dele, Gilberto Kassab (PSD), ex-aliado que agora faz parte do governo do presidente interino, Michel Temer (PMDB). A declaração de Haddad ocorreu durante encontro com representantes de transportadoras de carga, no sindicato dos empresários da categoria. Haddad disse que a proibição de circulação de caminhões em algumas ruas foi feita de maneira "exagerada e "atabalhoada" e prejudicou o abastecimento no município. Em 2008, a gestão Kassab ampliou a restrição de acesso de caminhões para cerca de 100 km de vias. As proibições atingiam cerca de 25 km antes disso. Em nota, Kassab disse que a medida foi definida com base em critérios técnicos da CET e que se tivesse sido feita de marota atabalhoada não teria sido mantida pelo próprio Haddad até hoje. "É estranho que a revisão das restrições ao transporte de cargas tenha demorado mais se três anos para acontecer, coincidentemente em período eleitoral", diz a nota.