Neste fim de semana teremos predomínio de Sol na maior parte do Paraná. No sábado faz calor em praticamente todas as regiões do Estado, pois as temperaturas se elevam bastante também nas áreas mais ao sul e leste, segundo o Simepar.

De acordo com o Climatempo, em Curitiba a previsão é de dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura deve variar entre 10º C e 28ºC.

No litoral a cobertura de nuvens continua mais significativa, com o Sol aparecendo principalmente a partir da tarde. O ar seco inibe a formação de nuvens e se mantém ensolarado na maioria dos municípios paranaenses ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica baixa no período da tarde, especialmente no interior.

No domingo a sensação de calor aumenta nas regiões paranaenses. A previsão é de Sol desde as primeiras horas do dia e esquenta rapidamente em todo o Paraná. Durante a tarde a temperatura fica bastante elevada e se mantém ensolarado em praticamente todas as cidades do Estado. Esta condição de forte aquecimento e a aproximação de uma frente fria geram rajadas de vento moderadas entre os setores oeste e sudoeste (predominantes de norte).

Na segunda-feira o tempo muda bastante e há risco de temporais no Paraná.