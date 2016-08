Médico diz que preparou atestado de saúde de Trump em 5 minutos

SÃO PAULOS, SP (FOLHAPRESS) - O médico que produziu a avaliação médica apresentada por Donald Trump durante sua campanha à Presidência dos EUA disse que levou apenas cinco minutos para prepará-la. Harold Bornstein escreveu uma carta de quatro parágrafos atestando que Trump, caso vença, "será o indivíduo mais saudável já eleito para a Presidência". "Tentei escrever quatro ou cinco linhas o mais rápido possível", disse Bornstein à NBC. Ele contou que preparou o documento enquanto um carro enviado por Trump aguardava na entrada de seu consultório. "Na pressa, acho que algumas das palavras não saíram exatamente do jeito que foram pensadas." A saúde dos dois candidatos se tornou um ponto de disputa da campanha, pois Trump, 70, já disse várias vezes que sua rival, Hillary Clinton, 68, não tem condições físicas para assumir o comando dos EUA. Duas semanas antes do atestado ser divulgado, Trump disse ter "instruído meu médico de longa data a preparar um relatório médico completo". Quando a carta veio a público, Trump deu destaque a ela, mas foi questionado pelo tom exagerado usado pelo médico. "Não acredito que ele esteja melhor ou pior do que uma pessoa comum que faz exercícios todos os dias", ponderou o médico. "Ele não fuma, não bebe e tem um bom histórico familiar." Caso eleito, o empresário será a pessoa mais velha que já assumiu a Casa Branca.