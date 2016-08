Três brasileiras são achadas mortas em cidade de Portugal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três brasileiras desaparecidas desde janeiro foram encontradas mortas pela polícia de Portugal em Cascais, cidade a 25 quilômetros de Lisboa. As informações são do jornal português "Diário de Notícias". Os corpos de Michelle Santana Ferreira, 28 anos, Lidiana Neves Santana, 16 anos e Thayane Mendes Dias, 21 anos, foram encontrados nesta sexta (26) à tarde dentro de um tanque em um hotel para cães e gatos.

Michelle estava grávida de três meses, segundo a polícia portuguesa. A Polícia Judiciária de Portugal descobriu os corpos após a confissão do principal suspeito do crime, Dinai Alves Gomes, namorado de Michelle, que era funcionário do hotel de animais e voltou ao Brasil dias após o desaparecimento das mulheres. Ele está no Brasil sob custódia da Polícia Federal. O motivo do crime é desconhecido, mas amigos das vítimas dizem que Gomes era violento com a namorada.

Em outubro do ano passado, Michelle foi alvo de uma agressão na rua, sem ter tido nada levado. Ela também teve documentos roubados de seu apartamento. Gomes havia dito à família de Michelle que ela e as duas amigas teriam ido para Londres para trabalhar e estudar. Ele afirmou ainda que ela não queria ser encontrada pela ex-patroa, para quem trabalhava como empregada doméstica e, por isso, havia apagado seu perfil no Facebook. A família desconfiou da explicação. Além disso, a Interpol disse não haver qualquer registro da saída das jovens de Portugal ou de sua entrada no Reino Unido. Michelle e Lidiana eram irmãs, nascidas na cidade de Campanário, em Minas Gerais. Thayane era do Espírito Santo, assim como Gomes. Segundo o jornal português "Público", Michelle chegou a Portugal há oito anos. No final do ano passado, Lidiana, sua irmã mais nova, se juntou a ela.