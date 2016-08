Redação Bem Paraná com informações do Uol

27/08/16 às 09:41 Redação Bem Paraná com informações do Uol

O medalhista olímpico Usain Bolt segue aproveitando suas férias após sua vitoriosa passagem pelo Rio de Janeiro. Após chamar atenção por suas conquistas, mas também pelo polêmico "affair" com uma estudante brasileira, o homem mais rápido do mundo voltou a estampar as manchetes, desta vez na Inglaterra.

Segundo o jornal britânico "Daily Mail", Bolt foi visto em Londres aproveitando uma casa noturna acompanhado por diversas mulheres até às cinco horas da manhã. A reportagem destaca que a noitada do atleta teria começado no restaurante Novikov, em Mayfair, avançado a noite em baladas na região de West End, onde consumiu garrafas de champanhe que custam até 9 mil libras (R$ 38,6 mil).

Ainda segundo a publicação, o atleta teria deixado a região com o dia já amanhecendo para ir a um restaurante japonês. Após o "café da manhã", Bolt retornou ao hotel em que está hospedado acompanhado por cinco mulheres.

Esta teria sido a segunda noite seguida de curtição de Bolt no país europeu. Na quinta-feira, o atleta já havia sido flagrado em uma balada dançando sensualmente com a modelo britânica Erica Carvalho, em vídeo que acabou divulgado nas redes sociais.