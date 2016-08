Aeronáutica retira condecorações dadas a Dirceu e Genoino na gestão petista

GUSTAVO URIBE BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O comandante da Força Aérea Brasileira, tenente-brigadeiro Nilvaldo Rossatto, retirou condecorações militares que tinham sido concedidas ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e ao ex-deputado federal José Genoino, condenados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no escândalo do mensalão. Os petistas foram excluídos, em portaria publicada no último dia 18 no “Diário Oficial da União”, do corpo de graduados especiais da corporação militar. Na administração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dirceu havia recebido o grau de grande-oficial e Genoino havia sido condecorado com o título de comendador. A decisão segue posições semelhantes adotadas nos últimos anos pela Marinha e pelo Exército. No ano passado, as Forças Armadas retiraram a Ordem do Mérito Militar de condenados em 2012 pela Suprema Corte por participação no escândalo político. Em julho, a pedido do Ministério Público, a Marinha cassou as medalhas do Mérito Naval de Dirceu, Genoino e do ex-deputado federal João Paulo Cunha, também condenado no mensalão. Um decreto editado em 2000, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, determinou a cassação de honrarias concedidas a pessoas condenadas judicialmente.