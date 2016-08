Rosberg faz a pole e campeões amargam a última fila no GP da Bélgica

Redação Bem Paraná com informações do Uol

27/08/16 às 10:18 Redação Bem Paraná com informações do Uol

Nico Rosberg deixou a ameça de Red Bull e Ferrari, que chegaram a liderar os treinos livres, para trás e colocou a Mercedes na ponta no grid de largada para o GP da Bélgica. O alemão superou Max Verstappen por menos de dois décimos. Os dois, contudo, terão estratégias diferentes, uma vez que Rosberg vai largar com os pneus macios, mais duráveis, e o holandês sai com os supermacios.

Kimi Raikkonen, da Ferrari, vai largar em terceiro, ao lado de Daniel Ricciardo, da Red Bull. Quem andou bem foi a Force India, com o sexto e sétimo lugares. O time indiano andou bem na classificação e deixou as Williams, com as quais briga pela quarta colocação no campeonato, para trás. Valtteri Bottas fez o sexto melhor tempo e Felipe Massa ficou com a décima colocação no grid.

Punido pela troca de motor de sua Mercedes, Lewis Hamilton vai largar da última fila, junto de Fernando Alonso, que também foi penalizado pelo mesmo motivo. Felipe Nasr, da Sauber, sairá da 16ª colocação no GP que tem largada às 9h do domingo, pelo horário de Brasília.

Q1 - Com Nico Rosberg apenas usando os pneus macios e Lewis Hamilton sem tempos competitivos, uma vez que já sabia que largaria no fundo do pelotão, Felipe Massa foi o mais rápido na primeira parte da classificação, seguido por Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Hamilton acabou ficando com o pior tempo, na frente apenas de Alonso, que sofreu uma quebra logo na primeira saída com a McLaren e não marcou tempo. Os dois, contudo, já sabiam que dividiriam a última fila devido a suas punições.

Ambos foram eliminados junto de Marcus Ericsson, Daniil Kvyat, Esteban Ocon e Felipe Nasr, que ficou a apenas 48 milésimos de uma vaga no Q2 e vai largar na 16ª colocação, sendo beneficiado por uma punição a Esteban Gutierrez, que perdeu cinco posições no grid por ter atrapalhado Wehrlein.

Q2 - Na segunda parte do treino, Nico Rosberg fez o melhor tempo mesmo usando o pneu macio, com o qual terá de largar na corrida. As Ferrari também seguiram a mesma tática. Na Red Bull, a opção foi por dividir as estratégias, com Ricciardo fazendo o Q2 com o macio e Verstappen, com os supermacios, assim como todos os demais pilotos.

O holandês foi o segundo mais rápido, à frente das Ferrari, Force India e Williams e de Jenson Button, que conseguiu se colocar no top 10. Com isso, foram eliminados os dois pilotos da Haas, Renault, Carlos Sainz e Pascal Wehrlein, que vai largar em uma boa 15ª colocação com a Manor.