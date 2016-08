Feira no Canadá tem banheiros sem separação entre masculino e feminino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das feiras mais importantes do Canadá, a Canadian National Exhibition (CNE), inovou na edição deste ano, que está sendo realizada entre o fim de agosto e o começo de setembro, com banheiros sem divisão por gênero. Assim, qualquer pessoa que visitar o evento, em Toronto, poderá usar o sanitário que quiser. Na frente de cada toalete está uma plaquinha com uma representação metade masculina e metade feminina, onde se lê “nós não nos importamos”. ‘Todos os banheiros químicos serão os mesmos na feira. Banheiros para todos os gêneros acomodam mais pessoas e fazem o uso ser mais rápido”, disse Gage Knox, porta-voz do evento. A ideia da feira é que todas as pessoas se sintam bem-vindas ao visitá-la. Usuários das redes sociais se mostraram contentes com a iniciativa da CNE. A feira vai no caminho oposto ao do Estado americano da Carolina do Norte, que no começo do ano aprovou uma lei em que obriga aos transgêneros usarem o banheiro de acordo com seu gênero de nascimento, não com o qual se identificam. Como resposta, diversos artistas cancelaram shows no Estado, e a NBA transferiu o Jogo das Estrelas de Charlotte para Nova Orleans.