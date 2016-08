Partida deve marcar despedida de Gabriel

SAMIR CARVALHO SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar do suspense criado por Santos e pelos representantes de Gabriel em relação a data de apresentação do atleta na Internazionale, da Itália, o camisa 10 deve fazer sua despedida do time paulista contra o Figueirense, neste domingo (28), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão agrada os dois clubes. A Inter pretende contar com o jogador já no início de setembro, pois começou tropeçando no Campeonato Italiano. O Santos, por sua vez, terá uma boa economia não pagando o ordenado do atleta até dezembro e, inclusive, considera que se preparou para a saída do jogador com a contratação de Jonathan Copete. A Internazionale considera que investiu muito dinheiro para ter o atleta somente no fim do ano. A reportagem apurou que, ainda nesta sexta-feira (26), o clube italiano subiu a proposta mais uma vez. O valor pago por Gabriel chega a 29,5 milhões de euros (R$ 108 milhões). A divisão das partes é mantida em sigilo, mas o Santos receberá, no mínimo, 18 milhões de euros (R$ 64 milhões). Gabriel, por sua vez, receberá 10 milhões de euros (R$ 36 milhões) em mãos. O restante, 1,5 milhão de euros (R$ 5,4 milhões) pode ser dividido entre o clube paulista e intermediadores do negócio. Gabriel viajou exclusivamente para acertar com Inter de Milão, pois a Juventus foi descartada por causa de valores financeiros. O clube de Turim ofereceu 20 milhões de euros (R$ 72 milhões), 8 milhões de euros a menos (quase R$ 29 milhões). Neste caso, Gabriel ficaria só com 2 milhões de euros (R$ 7 milhões). Já para acertar com a Internazionale, além dos 10 milhões de euros (R$ 36 milhões), Gabriel terá salários de 3,5 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) por temporada, pouco mais de R$ 1 milhão por mês. SANTOS Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabriel (Copete) e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior FIGUEIRENSE Gatito Fernández (Thiago Rodrigues); Ayrton, Marquinhos, Werley (Bruno Alves) e Marquinhos Pedroso; Jackson Caucaia, Elicarlos, Ferrugem e Elvis; Lins e Rafael Moura. Técnico: Tuca Guimarães Estádio: Vila Belmiro Horário: 11h Juiz: Bruno Arleu de Araujo (RJ)