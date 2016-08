Aeroporto de Lisboa tem longas filas e atrasos devido a greve de seguranças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma paralisação de 24 horas de agentes de segurança causou, neste sábado (27), longas filas no setor de embarque do aeroporto de Lisboa, provocando atrasos na maioria dos voos, segundo a empresa gestora do local, ANA. O sindicato dos trabalhadores aeroportuários (Sitava), que protesta contra "a precariedade e os salários baixos", afirmou que 80% dos funcionários aderiram à greve. Em Porto (norte) e Faro (sul), onde o funcionamento , segundo a ANA, é normal, os índices de adesão à greve foram de 60% e 50%, respectivamente, de acordo com o sindicato. "Os agentes de segurança estão cansados, com horários variáveis que podem somar 10 horas diárias e intervalos de descanso limitados", explicou à AFP Armando Costa, representante do Sitava, que exige "um novo acordo coletivo, que acabe com a flexibilidade". A Associação Portuguesa de Empresas de Segurança (AES) disse que não há justificativa para a greve, e que irá "questionar a segurança dos aeroportos afetados". Um total de 38,9 milhões de passageiros transitaram pelos 10 aeroportos portugueses em 2015, número recorde.