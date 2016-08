Ratinho Jr estreia no programa de Leprevost na TV com críticas a Fruet

(foto: reprodução)

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Júnior (PSD) foi a novidade do programa de TV da tarde de hoje no horário eleitoral gratuito do candidato do PSD, deputado estadual Ney Leprevost, à prefeitura de Curitiba. Ratinho Jr apareceu e junto com o candidato, criticou a gestão do atual prefeito, Gustavo Fruet (PDT), alegando falta de atenção aos bairros. Leprevost foi o único dos candidatos a levar ao ar um programa inédito na tarde de hoje. Os demais concorrentes repetiram os programas exibidos ontem, no primeiro dia da propaganda na TV.

