Viagem para o Litoral tem movimento tranquilo e céu de brigadeiro

27/08/16 às 14:15 - Atualizado às 14:28 Da redação Bem Paraná com sites

Trecho da BR-277 registrado pela câmara da Ecovia no km 78: céu limpo (foto: Reprodução/Ecovia)

As condições de circulação na BR-277 neste sábado (27), seguem boas mesmo com o movimento acima do normal na descida para o Litoral. Por volta das 14h10, eram cerca de 700 veículos fazendo o trajeto Curitiba-Praias por hora. Pela manhã o fluxo foi mais intenso.

Para o final de semana de tempo bom nas estrada, a Ecovia estimava que mais de 60 mil veículos iriam transitar nos dois sentidos da BR-277 da noite de sexta até a noite de domingo (28).

Quem deixou para fazer a viagem neste sábado encontra uma tarde de tempo bom, céu aberto e temperaturas agrdáveis.