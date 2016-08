Paraná em atenção: umidade do ar está baixa em todas as regiões

(foto: Reprodução/Simepar)

O sábado (27) tem céu claro em praticamente todo Paraná. Nesta condição observa-se temperaturas elevadas, com valores próximos aos 30°C entre o oeste e o noroeste do Paraná. Destaque também para os baixos índices de umidade relativa do ar, que em algumas regiões está em níveis de atenção beirando o alerta.

Pouco depois das 14h20, os índices estavam em 20% em Toledo, 22% em Maringá, 22% em Guarapuava. Na RMC os índices também estavam em índices preocupantes. Na Lapa, o registro era de 23% e mesmo em Curitiba umidade estava bem baixa — 28%.

Quando o índice está entre 21% e 30%, ele está em índice de atenção. Abaixo de 20% entramos no estado de alerta e abaixo de 12%, chega-se ao estado de emergência, e o risco à saúde é muito grande.