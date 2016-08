Brasil na Arena da Baixada já tem ingressos à venda

(foto: Reprodução/CBV)

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) comunica que está aberta a venda online de ingressos para o Desafio de Ouro, em Curitiba, entre a seleção brasileira masculina de vôlei campeã dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a equipe de Portugal, no próximo sábado (03), às 16h. O jogo acontecerá na Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense.

A venda de ingressos em pontos de venda se iniciará na próxima segunda-feira (29.08), às 10h.

Confira abaixo informações de venda:

Local do jogo: Estádio Atlético Paranaense. Endereço: Rua Buenos Aires, 1260 - Água Verde, Curitiba.

Link de vendas online: https://www.ingressoscap.com.br/

Início da venda de ingressos nos pontos de venda: 10h da próxima segunda-feira (29.08)

Pontos físicos de vendas:

Estádio Atlético Paranaense (Rua Buenos Aires, 1260 - Água Verde, Curitiba)

Quiosque Disk Ingressos Shopping Palladium

Quiosque Disk Ingressos Shopping Estação

Quiosque Disk Ingressos Shopping Mueller

Descontos:

50% de desconto para o torcedor que efetuar a pagamento com cartão OuroCard Banco do Brasil somente no ponto de venda físico.

60% de desconto para o torcedor que efetuar a pagamento com cartão OuroCard Banco do Brasil bandeira ELO somente no ponto de venda físico

Sócio torcedor CAP e Sócio Sou do Vôlei têm desconto no setor inferior e superior. Ficando assim os valores de R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia.

Ingressos e valores (por setores)

BI - INFERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

BI - SUPERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

BA - INFERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

BA- SUPERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

GV - INFERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

GV- SUPERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

CD - INFERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

CD- SUPERIOR - Inteira - R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

VIP - Inteira - R$ - 350 (Inteira) e R$ 175 (meia)

*Nos setores camarote e premium pista há serviço de catering

Camarote - Inteira - R$ 1000 (inteira) e R$ 500 (meia)

Premium Pista - BA - Inteira - R$ 1000 (inteira) e R$ 500 (meia)

Premium Pista - GV - Inteira - R$ 1000 (inteira) e R$ 500 (meia)

Premium Pista - CD - Inteira - R$ 1000 (inteira) e R$ 500 (meia)

Premium Pista - BI - Inteira - R$ 1000 (inteira) e R$ 500 (meia)