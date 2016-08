Vagner é barrado, e Palmeiras relaciona 23 para duelo em Brasília

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De titular nos primeiros jogos sem Fernando Prass para sequer relacionado. O goleiro Vagner acabou barrado da lista de convocados do Palmeiras para o duelo deste domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no estádio Mané Garrincha. Depois de falhar contra a Chapecoense e perder a titularidade para Jaílson, Vagner testemunhou o crescimento do jovem Vinícius Silvestre, um dos destaques na semana de treinos na Academia de Futebol. Com apenas 22 anos, Vinícius volta a ser relacionado depois de nove meses. A última vez que a revelação do gol palmeirense esteve presente entre os convocados para um duelo foi em novembro do ano passado, em partida contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o Palmeiras utilizou reservas, já que se aproximava a decisão da Copa do Brasil contra o Santos; o time de Palestra Itália acabou campeão do torneio mata-mata. Além de Vagner, a ausência de Matheus Sales também chama a atenção. O volante, cotado para ocupar a vaga de titular de Thiago Santos (suspenso) para este domingo, ficou fora dos relacionados pro opção da comissão técnica. Desta forma, Gabriel e Arouca ganham espaço para o jogo contra o Fluminense, assim como o zagueiro colombiano Yerry Mina, já anunciado como titular por Cuca na última sexta-feira. Confira os relacionados do Palmeiras para o jogo de domingo: Goleiros: Jailson e Vinicius Silvestre Zagueiros: Edu Dracena, Yerry Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo Laterais: Jean, Egídio, Zé Roberto e João Pedro Volantes: Arouca, Gabriel e Tchê Tchê Meias: Moisés, Cleiton Xavier, Allione e Fabrício Atacantes: Dudu, Rafael Marques, Leandro Pereira, Róger Guedes, Gabriel Jesus e Erik