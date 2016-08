Novo fim do mundo tem data marcada: setembro de 2016

Da redação Bem Paraná com sites

27/08/16 às 15:17 - Atualizado às 18:04 Da redação Bem Paraná com sites

(foto: Reprodução)

De tempos em tempos há aqueles que alardeiam o fim do mundo, como aconteceu na virada do ano 2000 e em 2012. A próxima data dada como certa pelos apocalípticos é setembro de 2016, mais precisamente no dia 28 de setembro de 2016, quando a Terra será atingida por um gigantesco planeta errante, o Planeta X ou Nibiru, conforme um mito sumério.

Basta teclar a palavra Nibiru na internet para diversas páginas com o tema surgirem. Alguns dizem que já a partir de 3 de setembro a Terra começa a sentir a aproximação de Nibiru, e cataclismas começarão a acontecer. Nesta semana, o terremoto na Itália que matou mais de 290 pessoas foi apontado como um desses avisos da chegada do grande planeta.

Mas, como em outras vezes que o fim do mundo foi anunciado e não aconteceu, os astrônomos acalmam a população, dizendo que se existisse um planeta gigantesco em rota de colisão com a Terra ainda para o próximo mês, ele, a esta altura já seria bem visível e a olho nu.