Torcedores invadem CT do São Paulo, agridem atletas e roubam uniformes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A má fase vivida pelo São Paulo fez com que torcedores fossem ao Centro de Treinamento do clube na manhã deste sábado (27) para protestar contra atletas e dirigentes. Durante a ação, alguns jogadores foram agredidos e material de treino acabou roubado por integrantes de uma torcida organizada. Após reunirem-se na entrada do local, um grupo de torcedores conseguiu invadir o CT do clube. Para entrar, o portão de entrada foi aberto à força. Na sequência, um dos campos do local foi completamente tomado. Alguns jogadores se dispuseram a falar com os torcedores, entre eles Lugano e Maicon. Carlinhos e Wesley foram criticados com violência. Michel Bastos, outro atleta que sofre com as críticas da torcida, também foi hostilizado. Durante a cobrança, houve socos e pontapés. Os torcedores que entraram no local pediram "respeito à camisa do clube" e cobraram uma posição do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Durante a invasão, dez uniformes de treino do São Paulo foram roubados pelos organizados, além de 14 bolas e um galão de água. Após conversarem com outros atletas, como Hudson, os torcedores foram colocados para fora do CT por seguranças do clube. O grupo, porém, continuou protestando na entrada do local. O São Paulo foi derrotado pelo Juventude na quarta-feira (24), no Morumbi, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil -para avançar, a equipe tricolor terá de buscar a virada em Caxias do Sul. No Brasileiro, o time do técnico Ricardo Gomes ocupa a 11ª colocação, com 27 pontos em 21 rodadas. Neste domingo (28), enfrenta o Coritiba, no Morumbi.