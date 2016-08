Quatorze municípios do Paraná terão apenas um candidato concorrendo ao cargo de Prefeito nas eleições deste ano. São eles: Altamira do Paraná, Araruna, Assis Chateaubriand, Bom Jesus do Sul, Brasilândia do Sul, Cidade Gaúcha, Itaguajé, Janiópolis, Miraselva, Santa Izabel do Oeste, Santa Mariana, São Jorge do Ivaí, São José da Boa Vista e Terra Boa.