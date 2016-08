Marcha para Goku em Curitiba acontece no dia 2 de outubro

(foto: Reprodução/Prefeitura de Curitiba)

A 3ª Marcha para Goku já tem data marcada em Curitiba. Será no dia 2 de outubro, antecedendo o Shinobi Spirit CWB, nos dias 8 e 9 de outubro. A saída da Marcha será na Boca Maldita, às 14 horas. O evento que já chegou a reunir milhares de pessoas, toma as ruas da Capital em homenagem ao heróis dos animês.

O evento foi criado para homenagear o protagonista do mangá e do animê Dragon Ball. O Dragon Ball chegou ao Brasil em meados da década de 1990 e até hoje permanece na lembrança de milhões de jovens e adultos brasileiros. Para o evento deste domingo, todos estão convocados para fazer a maior Genki Dama do Brasil (ataque mais poderoso de Goku) e enviar forças ao sayajin mais poderoso da galáxia.