Willian marca, Chelsea vence terceira seguida e dorme na liderança isolada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na terceira rodada do campeonato inglês, o líder Chelsea bateu o Burnley (13º colocado) em casa por 3 a 0. O meia brasileiro Willian marcou o segundo gol no Stamford Bridge. A vitória da manhã deste sábado (27) foi a terceira dos Blues em três jogos. Com o resultado, a equipe dorme na liderança isolada do campeonato inglês com 9 pontos. Eles abriram o placar com gol de Hazard aos 9 minutos do 1º tempo. O meia belga arrancou da área de defesa do time da casa para abrir o placar. Willian ampliou com chute colocado de dentro da área ainda no primeiro tempo, após passe de Diego Costa. Já no fim da partida, aos 44 do segundo tempo, o meia nigeriano Victor Moses cabeceou cruzamento do espanhol Pedro para sacramentar a vitória do time comandado por Antonio Conte. O sábado foi sem zebras no inglês. Arsenal venceu o Watford por 3 a 1. Manchester United venceu o Hull City por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Everton sobre o Stoke City. O atual campeão Leicester City fez 2 a 1 contra o Swansea e conseguiu a primeira vitória nesta edição do campeonato inglês. A rodada ainda teve três empates por 1 a 1: Tottenham e Liverpool, Southampton e Sunderland e Crystal Palace e Bournemouth. Neste domingo (28), o Manchester City fecha a rodada contra o West Ham em casa. Se vencer, o City se iguala ao líder Chelsea no número de pontos. West Bromwich e Middlesbrough também jogam no domingo.